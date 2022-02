Allerta meteo domani 15 febbraio per temporali: le regioni a rischio Oggi neve a quote basse su Piemonte, Lombardia e Liguria. Domani allerta meteo gialla della Protezione civile su Lazio, settori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e parte di Calabria e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo gialla, martedì 15 febbraio, su 8 regioni. Dopo giorni durante i quali la cartina del bollettino di criticità è sempre rimasta verde per tutta la penisola, tornano a colorarsi di giallo alcune zone del Paese a causa del maltempo. Un'estesa perturbazione si muove velocemente verso l'Italia, accompagnata da precipitazioni sparse. È in particolare il Centro-Sud a registrare allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 15 febbraio. Abbiamo allerta meteo per rischio idraulico, per rischio temporali e idrogeologico sulle seguenti regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia, Umbria, Campania, Lazio.

Allerta meteo gialla domani 15 febbraio

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 15 febbraio. È allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su Lazio, settori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e parte di Calabria e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Neve a quote basse su Piemonte, Lombardia e Liguria

È allerta dal pomeriggio di oggi, lunedì 14 febbraio, anche per nevicate al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte, Lombardia e Liguria, con quota neve in calo fino a 200-300 metri su entroterra ligure, Piemonte meridionale e Lombardia occidentale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Le previsioni meteo di domani

La tanto acclamata perturbazione di San Valentino è giunta sull'Italia. Da domani secondo gli esperti meteo la perturbazione interesserà il Triveneto, con neve abbondante in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia a quota 6/800 metri, temporali o rovesci sparsi interesseranno il Centro e al Sud, in particolare in Campania e Sicilia occidentale.