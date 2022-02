Allerta meteo nel Lazio da domani, martedì 15 febbraio: forti piogge e rischio disagi nella regione Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, dalle prime ore della mattinata di domani, martedì 15 febbraio e nelle successive 18 ore, la regione Lazio è in allerta meteo gialla a causa di forti piogge che interesseranno soprattutto la zona interna e quella meridionale.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta gialla nella regione Lazio dalle prime ore della mattina di domani, martedì 15 febbraio e per le successive 18 ore. A comunicarlo è il Dipartimento della Protezione Civile che, nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, ha emesso l'avviso di "condizioni meteorologiche avverse". A partire dalla mattina di domani, infatti, si prevedono precipitazioni sparse su tutto il territorio della regione, anche a carattere di rovescio: nello specifico, sono attesi temporali soprattutto nella zona interna e in quella meridionale della regione.

Nel bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica inviato dalla Protezione Civile, inoltre, si legge: "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, – continua la nota- che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto."

Inizio settimana con piogge e temporali, schiarite soltanto da mercoledì

Per i primi due giorni della settimana che è appena iniziata sono previste nubi e temporali sparse in tutta la regione Lazio. Come leggiamo nel sito di Meteo.it, nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, a parte qualche schiarita nel cielo della città di Roma, sono previste piogge sparse sulle province di Viterbo e Rieti, mentre sono attesi violenti temporali in quelle di Frosinone e Latina, nella zona più a sud della regione.

Nella giornata di domani, martedì 15 febbraio, invece, come si legge nel bollettino della Protezione Civile con cui è stata diramata l'allerta gialla, nelle zone di Latina e Roma sono previste piogge costanti, dalle prime ore della mattina fino alla tarda serata. Allo stesso modo, sempre per tutta la giornata, nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone si abbatteranno violenti temporali. Le temperature sono leggermente in calo su tutta la regione.

La seconda metà della settimana

A partire dalla giornata di mercoledì, 16 febbraio, invece, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare: già dalle prime ore della mattina, infatti, il cielo è destinato a tornare sereno o poco nuvoloso su tutta la regione Lazio, ma le temperature restano un pochino più basse. Soltanto verso il prossimo weekend, in particolare nella giornata di venerdì, sono previste nuove nubi che interesseranno in special modo la città di Roma.