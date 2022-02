Allerta meteo in Campania, temporali a partire dalle 6 di martedì 15 febbraio La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalle 6 di domani, 15 febbraio e fino alle prime ore di mercoledì 16.

A cura di Redazione Meteo

Dopo giorni di siccità e di temperature alte, al di sopra delle medie stagionali, in Campania ritorna la pioggia: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo, di colore giallo, valevole a partire dalle ore 6 di domani, martedì 15 febbraio 2022, e fino alle prime luci di mercoledì 16 febbraio. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le seguenti zone: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, si potrebbero verificarsi i seguenti fenomeni:

allagamenti e inondazioni;

caduta massi;

occasionali fenomeni franosi.

In vista proprio delle possibili criticità che potrebbero verificarsi, sia dal punto di vista delle precipitazioni che da quello del rischio idrogeologico, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti competenti di mettere in campo tutte le misure adatte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

Le previsioni del tempo in Campania della settimana

Le condizioni meteorologiche in Campania sono destinate a migliorare, per fortuna, già a partire dalla mattinata di mercoledì 16 febbraio, quando ovvero è prevista la fine dall'allerta meteo. Fino a venerdì 18 febbraio, infatti, sono previsti cieli soleggiati o poco nuvolosi e temperature ancora alte per le medie stagionali, con massime che arriveranno a toccare i 18 gradi e minime di 10-12 gradi.