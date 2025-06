video suggerito

Allerta caldo: 13 bollini arancioni per mercoledì 25 giugno, 6 rossi per giovedì Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con le ondate di calore per le prossime giornate: oggi mercoledì 25 giugno sono previsti 13 bollini arancioni, mentre domani, giovedì 26 giugno, massima allerta in 6 città.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

Si fanno sempre più alte le temperature in Italia: una nuova ondata di caldo investirà gran parte del Paese, con alcune città che dovranno fare i conti con l'afa estiva.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore, con i dati relativi alle giornate di oggi, mercoledì 25 giugno, e domani, 26 giugno. Nella giornata odierna, sono ben 13 le città classificate con il bollino arancione, soprattutto al Centro-Nord.

Ancora più allarmante la situazione prevista per domani, con 6 centri urbani a segnare il massimo grado d'allerta: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Allerta caldo mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno

In riferimento alla giornata di oggi mercoledì 25 giugno, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino arancione a 13 città, con un'allerta di livello 2.

Si segnalano, infatti, possibili rischi per la salute delle categorie più fragili della popolazione, ossia anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con disturbi psichici e malattie croniche e non autosufficienti.

Secondo quanto riportato dal sito ministeriale, i centri urbani maggiormente esposti a situazioni pericolose si trovano nel Centro-Nord della penisola.

Le città in questione sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona.

La situazione sarà ancora più critica nella giornata di domani giovedì 26 giugno, con il bollino rosso assegnato a 6 città, andando a configurare il livello d'allerta massimo. In questi casi, i rischi per la salute si estendono anche a persone sane e attive, che dovranno evitare un'esposizione prolungata all'ondata di calore.

Secondo il sito del Ministero della Salute, ad essere colpite maggiormente saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Le previsioni meteo per oggi e domani: sole e afa in quasi tutta Italia

Caldo e alte temperature sono previste per oggi e domani: nelle due giornate infrasettimanali, l'anticiclone sub-sahariano si abbatterà su gran parte della Penisola.

Oggi il sole splenderà su tutta la penisola, con un'ondata di caldo che comporterà un generale innalzamento delle temperature. Secondo le previsioni fornite da 3B Meteo, Bologna e Milano saranno le città più calde, rispettivamente con 38° e 35°. I centri urbani a patire meno l'afa saranno Bari con 26°, seguita da Cagliari e Napoli entrambe con 29°.

Situazione simile varrà per la giornata di domani, anche se sono previsti temporali per stasera in alcune aree del Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ancora una volte, le temperature più alte si registreranno Bologna con 39° e a Milano con 36°.