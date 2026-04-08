Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 9 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpite

Domani, 9 aprile, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione e gialla in Molise e Abruzzo per rischio idrogeologico e idraulico. Sul resto d’Italia tempo stabile e soleggiato, con temperature generalmente sopra le medie stagionali.

Il maltempo resta sotto osservazione per domani, mercoledì 9 aprile 2026, con allerta arancione e gialla in diverse aree del Molise e dell’Abruzzo. La criticità arancione, legata al rischio idrogeologico, riguarda Frentani, Sannio, Matese e la litoranea molisana, mentre la litoranea stessa è sottoposta ad allerta gialla per rischio idraulico. Allerta gialla anche per l’Alto Volturno e il Medio Sangro, così come in Abruzzo per i bacini Tordino, Vomano, Pescara e Sangro.

La situazione è aggravata dal riattivarsi della frana di Petacciato, che ha paralizzato i trasporti ferroviari in Molise. Secondo il presidente dei geologi intervistato da Fanpage.it, si tratta di una delle frane più estese d’Europa, troppo grande per un intervento risolutivo immediato, con le piogge recenti che hanno peggiorato la situazione. Oggi, mercoledì 8 aprile, le scuole sono rimaste chiuse nella provincia di Campobasso.

Nonostante queste criticità locali, l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese almeno per un altro paio di giorni, con ventilazione debole e temperature generalmente sopra le medie stagionali. Le prime vere piogge diffuse potrebbero arrivare solo all’inizio della prossima settimana.

Allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Questa la situazione nel dettaglio dall'ultimo bollettino della Protezione Civile sulle allerte meteo:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla::

Molise: Litoranea

Molise: Litoranea Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Maltempo fino a giovedì 9 aprile: le previsioni meteo

Per la giornata di domani, Giovedì 9 aprile, le previsioni indicano che il cielo sarà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, con qualche nube passeggera sul Nordest e sul basso Tirreno. Venti deboli e temperature in leggero calo al Sud e lungo l’Adriatico centrale, ma generalmente sopra la media stagionale, soprattutto al Nord.