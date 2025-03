Allarme serpente su un Frecciarossa diretto a Milano: i passeggeri nel panico scendono ad Ancona Panico su un treno Frecciarossa diretto a Milano e partito da Lecce in mattinata a causa di un serpente avvistato in uno dei vagoni: i passeggeri sono scesi ad Ancona su indicazione del personale di bordo in attesa che i carabinieri forestali riuscissero a “riacciuffare” il serpente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

Tanta paura per i passeggeri di un Frecciarossa (il treno 8814) che da Lecce avrebbe dovuto raggiungere Milano alle 14.25. I passeggeri sono stati fatti scendere alla stazione di Ancona a causa di un serpente avvistato nei vagoni. Si tratterebbe di un serpente del grano del tutto innocuo probabilmente uscito dal bagaglio di un passeggero, ma tanto è bastato a gettare i passeggeri nel panico.

Le persone a bordo sono scese ad Ancona in attesa che il serpente venisse "riacciuffato". La scoperta è stata fatta a Civitanova Marche: i viaggiatori della carrozza 10 (proprio lì dove il rettile è stato visto per la prima volta) sono stati spostati nelle altre carrozze in attesa dello stop che ha permesso a tutti di scendere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Ancona.

Il serpente non è ancora stato preso dal personale che si è adoperato fin dai primi minuti per rimettere il tutto in sicurezza. Secondo quanto emerge, sarebbe sfuggito alla cattura nascondendosi in una bocchetta dell'areazione e sarà necessario aprirle per recuperarlo.

Il treno è stato quindi soppresso per motivi igienico-sanitari: tutti i passeggeri sono scesi dal treno e sono stati dirottati su altri convogli diretti a Milano. Il serpente incriminato è stato ripreso da un passeggero che nel panico è riuscito a girare un breve video divenuto in poco tempo virale.

I passeggeri che sono stati protagonisti di questo inconveniente potranno raggiungere Milano Centrale e Reggio Emilia AV con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) fino a Bologna dove trovano ulteriore proseguimento con treno straordinario FR 8882 Bologna Centrale (15:20) – Milano Centrale (16:27).

Chi è diretto a Bologna, invece, potrà salire sul FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08), mentre chi viaggia verso Pesaro e Rimini potrà proseguire il viaggio con il RV 3916 Ancona (11:45) – Piacenza (16:16).