Alimenta il barbecue con alcol etilico, muore a 56 anni ustionata dalla violenta fiammata di ritorno Una donna originaria della provincia di Pescara, Maria Diodati, è deceduta ieri nell’ospedale di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate in un incidente domestico.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna originaria di Popoli (provincia di Pescara) è deceduta ieri nell'ospedale di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate in un incidente domestico. Maria Diodati aveva 56 anni. Secondo quanto si è appreso, si sarebbe ustionata al volto e in altri parti del corpo, nella sua casa nel pescarese, venerdì scorso 8 luglio, mentre stava accendendo un barbecue, gettando del liquido infiammabile sul carbone ardente.

I primi soccorsi le sono stati prestati dal fratello: l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale locale, dopo la visita è stata accertata la gravità della sua condizione di salute, i medici hanno deciso per il trasferimento con urgenza nel Centro grandi ustioni dell'Ospedale di Pisa.

Sulle cause della tragedia sono stati disposti ulteriori accertamenti tanto che la procura del tribunale del comune pisano, competente per territorio, sta decidendo se disporre l'autopsia. Maria Diodati lascia il marito e due figlie. I funerali si svolgeranno la prossima settimana a Popoli, dopo che la Questura di Pisa darà il nulla osta per la sepoltura.

Un dramma analogo è avvenuto qualche giorno fa a a Casoria, comune in provincia di Napoli. Filippo Giuseppe Marzatico di soli 20 anni aveva provato ad alimentare il fuoco con l’alcol etilico, una fiammata lo ha ustionato. Il ragazzo era stato trasportato all’Ospedale di Frattamaggiore, sempre in provincia di Napoli. Era stato intubato, non era considerato in pericolo di vita. Ma il suo stato di salute è peggiorato in poche ore e alla fine il suo cuore ha smesso di battere.