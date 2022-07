Accende la brace con l’alcool: travolto dalla fiamma di ritorno, 20enne ricoverato in ospedale Un ventenne di Casoria è rimasto ustionato dopo aver acceso il barbecue con alcool etilico, travolto dalla fiamma di ritorno: è ricoverato al Cardarelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha acceso una griglia da barbecue utilizzando l'alcool etilico, ma è stato travolto in pieno dalla fiamma di ritorno, che lo ha ustionato in varie parti del corpo: ora è ricoverato in ospedale per le ferite riportate, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Protagonista dell'episodio un ventenne di Casoria, nell'hinterland di Napoli, che si trovava all'interno della propria abitazione quando è successo il fatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico sanitario del 118, che hanno soccorso il giovane.

Tutto è accaduto nella serata di ieri su via Toscanini, nella zona di Casoria a ridosso dei quartieri settentrionali di Napoli: il giovane, di appena vent'anni, aveva appena acceso una griglia da barbecue, utilizzando alcool etilico per alimentare il fuoco. Ma come purtroppo spesso accade in questi casi, si è generata una pericolosissima fiamma di ritorno, che lo ha travolto in pieno: il giovane ha riportato ustioni in varie parti del corpo, e per lui dopo i primi soccorsi si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ancora adesso, in osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le numerosi ustioni: sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria, che sono intervenuti sul posto dopo la vicenda. Da sempre, l'utilizzo di alcool etilico per accendere qualunque tipo di fiamma è considerato pericolosissimo: in tanti, infatti, finiscono con il restare ustionati proprio dalla cosiddetta fiamma di ritorno che si genera durante l'accensione. E spesso, il decorso rischia di diventare fatale.