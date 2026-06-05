Morto il musicista Antonio Di Bennardo: si è sentito male mentre faceva rifornimento, aveva 55 anni

Di Bennardo, molto noto nell’hinterland partenopeo, era originario di Mugnano; il sindaco, Luigi Sarnataro, gli ha dedicato un commovente messaggio di addio.

Antonio Di Bennardo

Lutto a Mugnano, nella provincia di Napoli, per l'improvvisa scomparsa di Antonio Di Bennardo, musicista e cantante molto noto nell'hinteralnd partenopeo, morto oggi, venerdì 5 giugno, a 55 anni. Stando a quanto si apprende, l'artista – che era conosciuto come Antonio Di Bennardo Music Live – si trovava in un distributore di carburante a Marcianise, nel Casertano, quando si sarebbe improvvisamente sentito male. È stato un altro automobilista, che ha assistito alla scena, ad allertare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Antonio Di Bennardo.

La notizia della morte del musicista, come detto, ha gettato nello sconforto la comunità di Mugnano, cittadina nella quale il 55enne viveva, e in generale tutto l'hinterland a Nord di Napoli, dove si esibiva spesso nei locali. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore c'è anche quello del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, che sui social ha scritto: "Esprimo profondo dolore per la scomparsa di un amico, Antonio Di Bennardo, che tutti conoscevamo come Antonio Di Bennardo Music Live – ha scritto il primo cittadino -. Di Antonio conservo ricordi bellissimi, legati anche ai tanti eventi organizzati insieme".

"Con la sua musica, la sua simpatia e la sua grande capacità di intrattenere – ha scritto ancora il sindaco Sarnataro – ha allietato diverse serate per tanti mugnanesi e non solo, lasciando un segno fatto di allegria, passione e umanità. Ai suoi familiari, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le mie più sentite condoglianze. Ciao Antonio".