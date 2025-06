Alessandro Coatti ucciso in Colombia, lunedì i funerali. L’autopsia: “Impossibile stabilire causa della morte”

È arrivato il nulla osta per i funerali di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso e smembrato il 6 aprile a Santa Marta, in Colombia: si terranno lunedì 30 giugno. L’autopsia eseguita ieri non ha chiarito la causa esatta della morte: il corpo era troppo compromesso dallo stato di decomposizione, dai trattamenti conservanti e dal precedente esame autoptico.