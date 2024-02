Alessandra Mussolini colpita con una stampella a Strasburgo: “Mi hanno aggredita e insultata” “Sono stata aggredita da qualcuno che parlava italiano”, racconta Mussolini nel video diffuso sui social. L’europarlamentare denuncia di esser stata colpita “con una specie di stampella” da un passante che le ha rivolto una serie di insulti in italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La parlamentare europea Alessandra Mussolini ha denunciato di essere stata aggredita stasera, 26 febbraio, da un passante in strada a Strasburgo, in Francia, dove si trova per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento europeo. Lo ha raccontato lei stessa in un video diffuso sui propri canali social.

"Sono stata aggredita, da uno che parla italiano, sono qui a Strasburgo" spiega la Mussolini mentre si filma col proprio telefonino mentre, con il volto trafelato, sembra correre per strada.

L'europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo stava andando al ristorante con alcuni collaboratori del suo suo staff, quando uno sconosciuto si è avventato alle su di lei alle spalle.

Una serie di insulti pazzeschi, aveva una specie di stampella, me l’ha data addosso, alle spalle. C’è troppa violenza, sono stravolta", ha spiegato, prima che il video venga interrotto.

Come riporta il Corriere della Sera, la Mussolini sarebbe poi sottoposta a una visita medica, annullando la cena al ristorante per poi rientrare in albergo.

Il racconto dell'aggressione a Strasburgo

Niente di grave comunque: “Ho riportato giusto qualche ferita per le botte che m'ha dato sull'orecchio che mi fa male, e sulla testa – spiega dopo l’aggressione all'Adnkronos–. Ma la ferita è più l'amarezza, non posso ancora crederci”.

E il racconto dell'aggressione: "Era appena finita la seduta del Parlamento europeo, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo -racconta la parlamentare europea-. Ad un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva ‘Mussolini pezzo di m…., fascista, e altre cose del genere".

A quel punto, lo sconosciuto "si è avvicinato, era armato di un bastone, una specie di stampella, e ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle", racconta la Mussolini.

L'episodio, secondo la Mussolini, è di matrice politica: "Mi ha riconosciuto ed è scattato, colpendomi forte da dietro, pronunciando parolacce di tutti i tipi sul nome ‘Mussolini' e minacciando di ammazzarmi".

"A nome della delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo esprimo solidarietà e vicinanza alla collega Alessandra Mussolini per la brutale aggressione di cui è stata vittima stasera nel centro di Strasburgo", scrive il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. "Le forze politiche siano unanimi nella condanna: nessuno spazio a violenti e intolleranti", prosegue.