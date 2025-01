video suggerito

"Aiuto, sto per partorire": emergenza per una passeggera incinta a bordo, aereo Ajet dirottato a Brindisi Atterraggio di emergenza ieri all'aeroporto di Brindisi per il volo B738 di Ajet proveniente da Istanbul e diretto ad Algeri: è stato dirottato dopo che una donna incinta ha chiesto assistenza medica. Ricoverata.

A cura di Ida Artiaco

Atterraggio d'emergenza nelle scorse ore a Brindisi per un aereo Ajet proveniente da Istanbul e diretto ad Algeri: il volo B738 è stato dirottato in Puglia dopo che una passeggera a bordo – incinta – ha richiesto assistenza medica.

La donna, all'ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore a bordo. Credeva di essere vicina al parto, così ha chiesto aiuto al personale. L'equipaggio è intervenuto immediatamente, dirottando il volo sullo scalo pugliese, dove è arrivato poco prima delle 13:00 di mercoledì 8 gennaio.

Ad attendere la futura mamma sulla pista c’era già un’équipe medica, pronta a gestire la situazione di emergenza. La donna è stata successivamente portata all’ospedale Perrino: ora sta bene, ma non ha ancora partorito. Si è trattato dunque di un falso allarme, ma la passeggera rimarrà in osservazione per le prossime 48 ore.

Gli altri passeggeri a bordo del volo, in tutto una settantina, hanno atteso un paio di ore nello scalo pugliese prima di ripartire alla volta di Algeri dopo che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile in volo. Tra gli ultimi da segnalare, quanto accaduto ad una donna che lo scorso 6 marzo viaggiava a bordo di un volo VietJet diretto a Bangkok da Taipei. In quel caso, la passeggera era entrata in travaglio e il comandante thailandese Jakarin Sararnrakskul, dopo aver lasciato il posto di comando, l'ha aiutata a dare alla luce il suo bambino, che è nato sano e salvo ed è stato soprannominato Sky perché è nato ad alta quota, letteralmente in cielo.