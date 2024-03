Passeggera in travaglio sul volo di linea, pilota lascia i comandi e fa nascere il piccolo Aiutato dalle assistenti di volo, un pilota ha fatto da ostetrica durante il viaggio facendo nascere il bimbo sull’aereo. L’equipaggio ha dato al piccolo il soprannome di “Sky” perché nato in cielo. Mamma e neonato consegnati poi ai sanitari in attesa a terra: entrambi stanno bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Ora il neonato potrà raccontare a tutti per il resto della sua vita che è nato in cielo", così il comandante pilota di un aereo di linea ha commentato il singolare episodio di cui è stato protagonista in prima persona: la nascita improvvisa e non programmata di un bimbo nel bel mezzo di un volo da lui diretto tra Taipei, Taiwan, e Bangkok, in Tailandia.

Il comandante Jakarin Sararnrakskul era ai comandi di un aereo della compagnia VietJet per un volo di circa 4 ore, il 23 febbraio scorso, quando il personale di bordo lo ha avvertito che una donna che si era sentita male era entrata in travaglio nel bagno del velivolo. Accertato che era impossibile tornare indietro o atterrare in tempo, il comandante ha lasciato i comandi al suo secondo pilota e ha deciso di interessarsi in prima persona, aiutando la partoriente a mettere al mondo il bimbo.

Assistito dalle hostess, il pilota si è trasformato in ostetrica e ha fatto nascere il bimbo senza nessuna conseguenza per mamma e figlio. Il parto infatti è avvenuto senza altre particolari problematiche e infine mamma e neonato sono stati presi in carico dai servizi sanitari una volta giunti a destinazione all'aeroporto di Bangkok. Quando l'aereo è arrivato, una équipe mediche, avvertita via radio, era già in attesa all'aeroporto e ha portato la madre e il bambino in ospedale per gli opportuni controlli.

"Sono molto orgoglioso di aver potuto aiutare a metterlo al mondo" ha dichiarato il pilota a Viral press, rivelando che l'equipaggio ha dato al piccolo il soprannome di "Sky" perché nato in cielo. Il comandante Jakarin Sararnrakskul, che ha 18 ani di esperienza ed è padre di un bimba, ha ammesso che non ha nessuna formazione medica e che non gli era mai capitato prima. Per questo non ha voluto rinunciare a una foto col neonato una volta a terra, postando poi lo scatto sui social.