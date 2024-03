USA, Boeing costretto ad effettuare atterraggio d’emergenza dopo aver attraversato una turbolenza

video suggerito

Un volo della United Airlines proveniente da Israele e diretto a Newark ha effettuato un atterraggio di emergenza a New York venerdì dopo aver attraversato una turbolenza che ha causato il ferimento di diversi passeggeri, costretti a ricorrere quanto prima alle cure ospedaliere.

L'aereo, che era decollato dieci ore prima da Tel Aviv per dirigersi nel New Jersey, è atterrato all'aeroporto internazionale Stewart di New York dopo aver attraversato forti venti che hanno causato panico ma soprattutto conseguenze fisiche per alcuni passeggeri. "Il volo 85 della United Airlines è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di New York intorno alle 18:45 ora locale di venerdì 29 marzo, dopo che l'equipaggio ha segnalato un'emergenza medica per un passeggero", ha confermato la Federal Aviation Administration (FAA) a USA TODAY. "Il Boeing 787 era partito da Tel Aviv ed era diretto all'aeroporto internazionale di Newark Liberty nel New Jersey".

Stando a quanto emerso almeno 22 passeggeri avrebbero riportato conseguenze fisiche dalle turbolenze e sette di loro sarebbero stati condotti in ospedale per dei controlli medici. Alcuni di loro, in particolare, avrebbero sofferto di chinetosi, un disturbo neurologico che alcuni individui provano in seguito a degli spostamenti ritmici o irregolari del corpo durante un moto, ad esempio in altalena, su di una giostra, o durante viaggi con mezzi di trasporto come nave, auto e soprattutto aereo.

Dopo aver sbarcato i passeggeri feriti il volo United Airlines 85 ha potuto fare rifornimento e continuare il viaggio verso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty. La FAA ha aperto un'indagine sull'incidente.