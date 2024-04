video suggerito

Piacenza, 17enne colpito da meningite ha viaggiato su bus di linea: "Passeggeri si rechino all'Asl" Dopo aver individuato i contatti stretti del ragazzo, dalle informazioni raccolte è emerso che l'adolescente ha utilizzato abitualmente la linea di autobus da Castelsangiovanni a Piacenza. Avviso dell'Asl ai passeggeri: "Recarsi negli ambulatori di Igiene pubblica per la profilassi".

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo piacentino di 17 anni è stato colpito da meningite dopo aver contratto una infezione da meningococco e per questo l'Azienda sanitaria locale ha avviato immediatamente una campagna di profilassi per tutti i contratti stretti del ragazzo, tra cui familiari, amici e compagni di scuola. La stessa Azienda Usl di Piacenza però ha deciso di lanciare anche un avviso pubblico rivolto ai passeggeri degli autobus di linea che il ragazzo ha frequentato abitualmente nei primi giorni del contagio, quando ancora non era ancora a conoscenza di aver contratto la malattia.

Con un avviso pubblico diramato oggi, martedì 9 aprile, l’azienda Usl di Piacenza infatti ha invitato chi ha utilizzato il servizio di trasporto pubblico dal 25 marzo all’8 aprile 2024 nella tratta indicata con partenza da Castello alle ore 6,45 e arrivo a Piacenza alle 7.20 a recarsi questo pomeriggio dalle 15 alle 17 negli ambulatori di Igiene pubblica di piazzale Milano 2 a Piacenza, utilizzando l’accesso laterale da viale Sant’Ambrogio che sarà opportunamente segnalato.

Le persone che hanno utilizzato gli autobus da Castelsangiovanni a Piacenza e interessate dall'avviso dell'Asl, al pari dei familiari e degli amici del 17enne, saranno sottoposti alla profilassi prevista in questi casi di meningite. Si tratta di una profilassi preventiva che consiste nella somministrazione di una compressa di antibiotico.

Dopo aver individuato i contatti stretti del ragazzo, residente in Valtidone, dalle informazioni raccolte infatti è emerso che l'adolescente ha utilizzato abitualmente la linea di autobus da Castelsangiovanni a Piacenza. "Essendo la meningite meningococcica altamente diffusiva, come prevedono i protocolli in questi casi, per prevenire la diffusione della malattia, i professionisti di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza si sono attivati tempestivamente" spiegano dall'azienda sanitaria pubblica piacentina.