Paura su volo di linea, copertura del motore si stacca e colpisce l’ala: aereo costretto ad atterrare L’incidente su un volo di linea della Southwest Airlines in servizio negli Stati Uniti. “Qualcosa ci ha colpito” ha dichiarato il comandante alla torre di controllo chiedendo un atterraggio di emergenza. Un video girato a bordo mostra la copertura del motore staccata che ha colpito l’ala del Boeing 737. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a bordo di un volo di linea della Southwest Airlines in servizio negli Stati Uniti. Dopo il decollo, un pezzo di copertura dei motori si è letteralmente staccata dall’aereo, colpendo un’ala e costringendo il comandante a fare inversione di rotta per un atterraggio di emergenza nello stesso scalo di partenza, a Denver.

L’incidente, sul quale stanno indagano ora le autorità locali, è avvenuto domenica mattina 7 aprile, pochi minuti dopo che l’aereo aveva preso quota. Il veicolo, un Boeing 737-800 diretto a Houston, in Texas, era decollato dall'aeroporto internazionale di Denver, in Colorado, alle 7:49 ora locale. Raggiunti circa 10.000 piedi di quota, a bordo si è sentito un forte rumore da impatto sul fianco destro che ha messo in allarme passeggeri ed equipaggio.

I passeggeri che erano seduti vicino ai finestrini si sono subito accorti che il problema era un grosso pezzo di metallo che si era staccato dalla copertura del motore e aveva colpito l’ala. Il comandante ha immediatamente contattato la torre di controllo, chiedendo di poter ritornare indietro. Nell’audio registrato dal controllo del traffico aereo, uno dei piloti ha detto che “diversi passeggeri e assistenti di volo hanno sentito qualcosa di forte colpire l’ala”.

Nel video girato a bordo si vede il pezzo di metallo che svolazza attaccato all’ala dell’aereo e che poi vola via al momento dell’atterraggio. L’aereo infatti è tornato sano e salvo all'aeroporto di Denver alle 8:15 e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Southwest Airlines si è scusata per l'inconveniente e ha detto che le sue squadre di manutenzione avrebbero esaminato l'aereo, che è stato ritenuto idoneo al volo nel maggio 2015 dopo una revisione. Il caso però sarà oggetto di indagine anche da parte della Federal Aviation Administration, l’ente per la sicurezza del volo in Usa.