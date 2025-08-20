“Aiuto, ho una lampadina nel retto”: 85enne finisce in ospedale, operato per rimuovere l’oggetto

Attualità
Nella mattinata di mercoledì 19 agosto un anziano di 85 anni ha richiesto l’intervento degli operatori del 118, dicendo loro di avere una lampadina inserita tra ano e retto. L’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce e l’oggetto è stato rimosso chirurgicamente.
A cura di Redazione
“Aiuto, ho una lampadina conficcata tra ano e retto”. Nella mattinata di ieri, mercoledì 19 agosto, un anziano di 85 anni ha richiesto l'intervento degli operatori del 118, dicendo loro di avere una lampadina inserita tra ano e retto.

L'uomo, residente in un Comune della provincia di Lecce, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all'ospedale "Vito Fazzi". 

I medici e gli infermieri del pronto soccorso sono rapidamente intervenuti per aiutarlo. Secondo quanto ricostruito in reparto, l'incidente si è verificato nella tarda mattinata nell'abitazione dell'85enne.

Non sono state rese note informazioni su come e perché l'oggetto, ancora integro sia rimasto incastrato tra retto e ano dell'anziano. Sono in corso indagini per chiarire questo aspetto.

L'uomo avrebbe anche provato a rimuoverla autonomamente, senza però riuscirci, ed è a quel punto che ha deciso di rivolgersi al personale medico. Dopo averlo sottoposta a esami diagnostici, l'85enne è stato trasferito nel reparto di endoscopia per la rimozione della lampadina.

Successivamente è stato ricoverato in Chirurgia generale per monitorare il quadro clinico fino alla sua completa guarigione. L'episodio ricorda un altro caso simile avvenuto più di un anno fa a Massa Carrara.

Nel febbraio 2024 un uomo si era presentato al pronto soccorso del Noa – Nuovo Ospedale delle Apuane lamentando forti dolori addominali.

Sottoposto a una tac, i medici si sono accorti della presenza di un oggetto non meglio identificato e collocato all’interno del canale anale del retto del paziente. Si trattava di una matrioska di circa quindici centimetri.

L'uomo era stato operato d'urgenza, in anestesia totale. L'oggetto pare fosse stato inserito nel canale anale durante un gioco erotico finito male.

