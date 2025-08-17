Aggredisce i Carabinieri e viene fermato con il taser: 57enne muore in ambulanza, aperta un’inchiesta

Un uomo di 57 anni è stato colpito con il taser dopo aver aggredito prima i passanti e poi i Carabinieri intervenuti sul posto. Subito dopo è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. È successo a Olbia nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto. La Procura ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, indaga anche la squadra anticrimine della Polizia di Stato.

Immagine di repertorio

È successo a Olbia nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto, quando i militari dell'Arma sono intervenuti nel rione di Santa Mariedda.

Il 57enne, Giampaolo Demartis, nato a Sassari e originario di Bultei, secondo quanto riporta L'Unione Sarda, stava seminando il panico per strada e aggredendo i passanti.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, l'uomo si è scagliato anche contro di loro. Secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, sarebbe apparso in stato di alterazione da consumo di alcolici e sostanze stupefacenti.

Al momento dell'arresto ha colpito anche un militare procurandogli ferite al volto. Per questo i Carabinieri sono stati costretti a usare il taser per immobilizzarlo.

Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi al personale medico del 118 che è stato chiamato a prestare soccorso subito dopo l'intervento degli uomini dell'Arma e che ha provato a rianimarlo.

Mentre il 57enne veniva trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, il suo cuore ha smesso di battere a causa di un arresto cardiaco. Sull'accaduto ora indaga la squadra anticrimine della polizia di Stato.

Il Sic, sindacato indipendente dei Carabinieri, nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, ha diffuso una nota stampa.

Esprime solidarietà ai colleghi, ritenendo che abbiano "agito con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolosi per la collettività".

A quanto si apprende, anche la Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte del 57enne. I magistrati disporranno l'autopsia sul corpo del 57enne per accertare le cause del decesso.