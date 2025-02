video suggerito

Affonda un peschereccio al largo del Gargano: muore il comandante, salve altre due persone

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Tragedia al largo del Gargano. Un uomo di 58 anni è morto dopo che il suo peschereccio è affondato. Due persone si sono messe in salvo.

Stando alle prime informazioni, ad affondare è stato un peschereccio della flottiglia di Termoli, il Normandy. Tutto è accaduto al largo del Gargano per cause ancora da chiarire. Purtroppo è morto il comandante di 58 anni residente di Bisceglie. Dalla ricostruzione dei fatti, l'imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dalla costa tra Capojale e le Isole Tremiti quando improvvisamente è stato colpito da un'avaria al motore. Il 58enne ha subito dato l'allarme alla Guardia Costiera, ma purtroppo la situazione era già drammatica. I soccorsi, nonostante si siano attivati con la massima urgenza, quando sono arrivati sul posto hanno visto il peschereccio già quasi completamente affondato.

I soccorritori delle motovedetta della Guardia Costiera di Termoli e Vieste sono riusciti a salvare due persone che erano a bordo ma purtroppo nulla è stato sufficiente per mettere in salvo il comandante. Subito sono scattate le indagini per fare tutti gli accertamenti del caso.