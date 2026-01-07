Adottata da bambina dopo la morte della mamma, 50 anni dopo lancia un appello sui social e ritrova le sorelle

Samantha, 50 anni, adottata dopo la morte della madre, ha lanciato un appello sui social per ritrovare le sue sorelle e i suoi fratelli. Quattro di loro hanno risposto al suo messaggio. Una storia a lieto fine che arriva dal Veneto.

Immagine di repertorio.

La storia di Samantha, ultima di 8 fratelli, inizia diversi anni fa quando, dopo la morte della mamma, deceduta poco dopo la sua nascita, i bambini, sette femmine e un maschio, vengono dati in adozione (tutti tranne le sorelle più grandi) perché il padre non era in grado di occuparsi di loro.

Una storia che arriva dal Veneto e che dopo 50 anni ha avuto un lieto fine. Samantha infatti ha affidato ai social un appello, allegando il suo certificato di nascita, per ritrovare le sue origini. E, grazie alla rete, è riuscita a rintracciare quattro sorelle.

“Cerco tutti i miei fratelli e sorelle. – ha scritto la donna – Sono figlia adottiva e questo è l'unico documento che ho ricevuto in originale dal Tribunale all'epoca. Saremmo dovuti essere 9 figli in totale. Madre biologica morta poco dopo la mia nascita, padre biologico forse morto nel tempo. Non conosco il nome dei miei genitori biologici. Con me è stata adottata un'altra mia sorella più grande di me”.

L’appello di Samantha pubblicato sui social.

Il post della donna inizia a girare e riceve tantissimi commenti. Ed è proprio la 50enne a dare la bella notizia rispondendo a un utente che si era appassionato alla sua storia. "Mamma mia, ne ho trovate quattro, non ci posso credere! Ho ritrovato quattro splendide sorelle", ha scritto.

E sono tanti anche i commenti di persone che ricordano la storia della famiglia. "Ciao, anch'io so molto dei tuoi genitori. Tuo papà è vissuto a casa dei miei genitori fino alla morte. Tu, Samantha, appena deceduta la tua mamma a 33 anni di tumore allo stomaco sei stata "adottata" in paese per quasi un anno da mio cugino", scrive un'altra persona rispondendo all'appello.

"Ti auguro ogni bene. Di ritrovare tutti i tuoi fratelli. In bocca al lupo. So che Sabrina non c'è più. Manuela vive ancora nei nostri paesi. Mia sorella Andreina la conosce bene. Un abbraccio, tesoro. Anch'io ti ho tenuta tra le mie braccia".

Quella di Samantha è stata quindi una gioia condivisa e la sua storia ha scaldato il cuore di tante persone che hanno fatto il tifo per lei nella speranza che ritrovasse una parte della sua famiglia.