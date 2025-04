Accoltellò 20 volte Marta Novello e fu scarcerato per errore, il giovane arrestato di nuovo a Londra

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Era stato scarcerato per "errore" in Italia ed era fuggito con la madre nel Regno Unito: il giovane che nel 2021 accoltellò per 23 volte Marta Novello mentre faceva jogging a Mogliano Veneto è stato arrestato a Londra per guida senza patente.

Il 22 marzo fu arrestato all'età di appena 15 anni per aver aggredito con più di 20 coltellate l'allora 26enne Marta Novello che stava facendo jogging lungo via Marignana a Mogliano Veneto.

La ragazza finì in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente si risvegliò dal coma senza riportare danni neurologici. La giovane descrisse le coltellate e l'aggressione per sottrarle il cellulare. Il 15enne (oggi 19enne ndr) fu arrestato e poi scarcerato per "errore". Dopo la scarcerazione fece perdere le sue tracce mentre la ministra della Giustizia Marta Cartabia incaricò gli ispettori per ulteriori approfondimenti.

Lo scorso 2 gennaio, il giovane è stato arrestato per guida senza patente a Londra dove vive da quasi tre anni con la madre. Finito in manette e poi ai domiciliari, è stato condannato a un pagamento di circa 168 sterline e ulteriori 85 sterline di spese legali. Durante l'intervento in aula, il suo avvocato ha fatto riferimento a un "passato turbolento in Italia", senza però entrare nel merito dell'aggressione.

A Londra il ragazzo lavora come aiutante nella cucina di un ristorante ed è seguito da un'assistente sociale. La notizia del nuovo arresto ha raggiunto anche la famiglia di Marta, seguita dall'avvocato Alberto Barbaro. "Nel corso del processo, l'aggressore è stato sottoposto a due perizie – ha ricordato -. La prima lo dichiarava parzialmente in grado di intendere e di volere , la seconda completamente in grado. Entrambe però hanno evidenziato la sua pericolosità sociale. Purtroppo si è nuovamente verificato quanto si poteva ipotizzare: anche gli assistenti sociali hanno concordato che mancando una vera sanzione, il ragazzo non ha elaborato questa condotta e questo determina una conseguenza".

Nel luglio del 2022 raggiunse Londra approfittando dell'errore di notifica del tribunale che riportò per errore la data del 20 settembre al posto del 20 luglio per il trasferimento in una comunità per minori in cui avrebbe dovuto attendere il terzo grado di giudizio.

Precedentemente era stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi e in secondo grado a 5 anni. La Cassazione aveva rimandato il processo in Appello, anche alla luce della richiesta da parte del legale di una nuova perizia psichiatrica.

Le cure e la riabilitazione per Marta Novello sono durate oltre due anni e oggi la giovane insegna inglese in una scuola media della provincia.