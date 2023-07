Accoltellato nella notte a Torino, uomo trovato morto in strada Un uomo è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel quartiere Vallette di Torino. La vittima, sprovvista di documento di identità, è stata segnalata alla polizia intorno alle 4.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in strada a Torino dopo che sarebbe stato colpito da diversi fendenti alla schiena e al petto. La vittima è un uomo di origini africane di circa trenta anni, che è stato assassinato nella notte nella periferia nord del capoluogo piemontese, in via Sansovino angolo corso Toscana, nel quartiere delle Vallette.

L’uomo è stato ritrovato in strada intorno alle 4, sul marciapiede di corso Toscana, vicino a dei grandi palazzi della case popolari. Sul corpo aveva numerose ferite da arma da taglio. È stato ucciso, con tutta probabilità, al termine di una lite.

A quanto si apprende, l'uomo era sprovvisto di documenti e sono ancora in corso le indagini per risalire alla sua identità. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e il medico legale.

Leggi anche Giallo in una scuola di Vicenza, bidello seminudo trovato morto nel bagno

Le indagini sono affidate alla squadra mobile, guidata dal dirigente Luigi Mitola. Per fare luce su quanto accaduto e risalire a uno o più aggressori, i poliziotti stanno cercando testimoni e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.

Secondo i primi rilievi degli investigatori, la vittima sarebbe stato colpita da diversi fendenti a schiena e petto. Due di questi, secondo il medico legale intervenuto sul posto, ne avrebbero causato il decesso.