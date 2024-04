video suggerito

Accoltellato in strada, ragazzo di trent’anni muore dissanguato in ospedale a Modena Un trentenne di origini nordafricane è stato accoltellato in mezzo alla strada a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. È morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di circa 30 anni, ancora non identificato ma presumibilmente straniero di origini nordafricane, è morto dissanguato dopo essere stato accoltellato all'inguine a poche centina a di metri dal centro di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena.

Dopo aver subito l'aggressione l'uomo è stato soccorso dal 118 ed è arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Baggiovara: qui i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma il trentenne aveva ormai perso troppo sangue ed è deceduto poco dopo.

Sul luogo dell'aggressione, tra via Zanasi e via Montanara, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo per le indagini. L'ipotesi è quella di una lite iniziata in casa per ragioni ancora sconosciute e poi proseguita in strada: non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti tra spacciatori. L'arma sarebbe stata ritrovata e ci sarebbe un sospettato posto in stato di fermo.