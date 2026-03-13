Abbondanti piogge e temporali nel fine settimana: le previsioni meteo

Tra sabato 14 e domenica 15 marzo si attende un nuovo peggioramento con piogge intense, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi, causati dall’arrivo di una perturbazione atlantica.

L'Italia si prepara ad affrontare un weekend di maltempo diffuso. La causa è la quinta perturbazione di marzo, in discesa dal Nord Atlantico, che raggiungerà la Penisola già da domani, in un contesto più ampio di instabilità atmosferica destinata a prolungarsi: l'assenza di strutture anticicloniche stabili sull'area euro-mediterranea espone il Paese a frequenti passaggi perturbati, con temperature altalenanti e valori a tratti sotto la media stagionale.

Il sistema perturbato interesserà in modo progressivo diverse aree: domani sarà il Nord – in particolare il Nord-Ovest – e la Sardegna a subire i fenomeni più marcati, mentre domenica il maltempo si estenderà verso Sicilia e Calabria.

Piogge abbondanti e temporali: le zone più colpite

Domani, sabato 14 marzo, le piogge si intensificheranno progressivamente al Nord. Inizialmente isolate al Nord-Ovest e nelle Venezie, nel pomeriggio diventeranno più diffuse e intense. La Sardegna sarà raggiunta da piogge e temporali a partire dalla sera. Nel resto d'Italia la situazione rimarrà più variabile, con possibili rovesci in Sicilia, lungo l'Appennino e in Puglia nel corso del pomeriggio.

Domenica il maltempo si consoliderà: piogge sparse e locali temporali interesseranno gran parte del Nord, la Sardegna, la Sicilia e i settori ionici. I fenomeni più intensi coinvolgeranno inizialmente il Nord-Ovest e la Sardegna, per poi spostarsi nel pomeriggio su Sicilia e Calabria. Sul resto della Penisola – Appennino e versante adriatico in particolare – le precipitazioni saranno più sporadiche e intermittenti. Tra pomeriggio e sera è atteso un miglioramento su gran parte del Nord.

Le nevicate saranno abbondanti sulle Alpi, soprattutto nel settore centro-occidentale: si prevedono accumuli fino a un metro, un metro e mezzo in quota. La quota neve partirà intorno ai 1.500 metri per poi scendere a 900-1.200 metri nelle ore serali del settore alpino centro-occidentale. Le temperature massime scenderanno sensibilmente su Alpi, Nord-Ovest e domenica in Sardegna, con valori sotto la media.

Fino a quando durerà il maltempo

Il miglioramento al Nord è atteso già nella serata di domenica, ma la tregua potrebbe essere di breve durata. Nel corso della settimana successiva gli anticicloni tenderanno a rafforzarsi sulla parte centro-settentrionale e orientale del continente, generando una situazione di blocco della circolazione atmosferica. L'Italia subirà l'influenza di correnti orientali più fredde, con condizioni di variabilità persistente.

Lunedì il maltempo potrebbe ancora interessare le regioni meridionali e le Isole, con residui fenomeni sulle aree che domenica saranno state più colpite – in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna – prima di una generale attenuazione dei fenomeni.