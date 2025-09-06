Attualità
A1, incidente in galleria fra Bologna e Firenze: coinvolti un autobus, 4 camion e 2 auto

Grossi disagi alla circolazione per un incidente avvenuto oggi lungo l’Autostrada del Sole, fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze.
A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio.
Mattinata di grossi disagi lungo le strade italiane. A causa di un incidente questa mattina l’Autostrada del Sole è stata chiusa per ore, fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 6 del mattino di oggi, sabato 6 settembre, al km 2 e 100: sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud.

Il tratto autostradale è stato riaperto poco prima delle 10:00. Sul luogo dell'incidente, attualmente, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Firenze.

Dopo l'incidente il traffico è stato deviato sull'A1 Panoramica: Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima.

Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, Vigili del Fuoco, Polstrada e tecnici di Autostrade. L’incidente in galleria ha provocato lunghe code e rallentamenti: le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso. Al momento non si hanno notizie di feriti.

Articolo in aggiornamento

