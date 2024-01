A Udine 31enne ucciso con un taglio alla gola dopo la festa di Capodanno: caccia all’aggressore Un uomo di 31 anni, italiano di origine domenicana, è morto dopo essere stato aggredito alla gola con un coltello o una bottiglia di vetro rotta. È successo a Udine al termine dei festeggiamenti per il Capodanno. Si cerca l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Non solo Napoli e Cagliari. La notte di Capodanno è stata bagnata dal sangue anche a Udine, dove un uomo, di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta.

È accaduto stamani al termine di una festa di Capodanno. L'allarme alle forze dell'ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove era giunto in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero è deceduto per l'aggravarsi delle condizioni. Fino a questo momento non risulterebbero persone fermate.

Leggi anche Giovanni ucciso a bastonate dal figlio in strada, era accorso in suo aiuto dopo una chiamata del 112

Sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. I militari dell'Arma stanno cercando l'aggressore.

In totale in tutta Italia si sono registrati tra la notte di San Silvestro e il primo gennaio 274 feriti, di cui 12 per armi da fuoco e 262 per via dei fuochi d'artificio secondo i dati degli incidenti di Capodanno 2024 elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In aggiornamento.