A tutta velocità si schianta contro volante della polizia: il video dell’incidente in autostrada Incidente stradale oggi sull’autostrada A1 nel tratto che attraversa la provincia di Parma, in direzione Milano: un’auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato allo stop. Illesi per miracolo gli agenti.

A cura di Ida Artiaco

Incredibile incidente stradale oggi sull'autostrada A1 nel tratto che attraversa la provincia di Parma, in direzione Milano: un’auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato allo stop.

Lo scontro, come si vede da alcuni filmati circolati in rete (e che si può guardare sotto), sarebbe avvenuto all’altezza dello svincolo tra l’A1 e l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano.

Gli agenti stavano gestendo la viabilità dopo un altro incidente che aveva coinvolto un tir trasportava collettame all’altezza del chilometro 90 in direzione Nord. L'autista del mezzo è rimasto ferito: ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza in condizioni di media gravità.

I poliziotti per fortuna sono riusciti a scappare appena prima che il veicolo, una Volvo station wagon, si schiantasse contro l’auto di servizio. Nel filmato, dalla durata di 14 secondi, si vede il momento dell’impatto tra l’auto e la pattuglia della stradale, che è stata centrata in pieno: una vera e propria tragedia sfiorata.

Dopo il secondo incidente il traffico è stato riversato sulla via Emilia, con ulteriori disagi e strade intasate per gli automobilisti della zona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due del comando di Piacenza, che hanno prestato soccorso all'autista del mezzo pesante e hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente.

Il tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano è stato poi riaperto poco prima delle 11.30.