A quali ristoranti sono assegnate le 36 nuove stelle nella guida Michelin 2022

A cura di Chiara Ammendola

Con i 35 ristoranti che hanno ricevuto le 36 nuove stelle assegnate dalla Guida Michelin 2022, diventano 378 i ristoranti italiani che figurano nella celebre guida che premia così i migliori luoghi in cui mangiare. Si è tenuta ieri infatti la presentazione della 67a edizione della Guida Michelin che ha così inserito nella lunga lista nuovi ristoranti premiati con una Stella e uno premiato con due Stelle: si tratta del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due Stelle. Giovanni Solofra è di fatto uno dei pochissimi chef al mondo a entrare in Guida Michelin direttamente con due Stelle.

La regione più proficua in questo senso è stata infatti proprio la Campania che ha visto giungere a casa ben 8 nuove stelle, oltre a due nuovi ristoranti che hanno ora due stelle. Per quanto riguarda invece le tre stelle, non ci sono state new entry: si confermano quindi 11 i ristoranti premiate dalla Guida col massimo riconoscimento. Quindi questo 2022 vede 329 ristoranti, di cui 33 novità, premiati con Una Stella, 38 ristoranti, di cui due novità, premiati con Due Stelle e infine 11 ristoranti premiati con Tre Stelle. Conferiti anche quattro premi speciali, tra cui quello di “Giovane chef 2022 by Lavazza”, assegnato a Solaika Marrocco (“Primo Ristorante”, Lecce) e 30 nuove stelle verdi dedicate alla sostenibilità, che premiamo l'approvvigionamento delle materie prime, il rispetto del lavoro, dei produttori locali e delle risorse ambientali.

In particolare se si guarda alla classifica delle regioni, al primo posto c'è comunque la Lombardia dove sono 56 i ristoranti premiati (tre con tre stelle, cinque con due e 48 con una) e quattro i nuovi stellati, poi c'è la Campania con 40 ristoranti premiati e otto nuove stelle e il Piemonte, con una novità e 45 ristoranti premiati (uno con tre stelle, quattro con due e 40 con una). Scende la posizione della Toscana invece che al momento ha una sola new entry e 41 ristoranti premiati (uno con tre stelle, cinque con due e 35 con uno) così come il Veneto che a fronte del totale di 36, è la seconda regione più premiata del 2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati (1 con tre stelle,4 con due, 31 con una) presenti in guida. Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con 30 ristoranti (6 con due stelle e 24 con una) seguita da Roma in seconda posizione con 20 (1 con tre stelle, 1 con due, 18 con una ) e quindi da Bolzano; terza a quota 19 ristoranti (1 con tre stelle, 3 con due, 15 con una) davanti a Cuneo con 18 (1 con tre stelle, 2 con due, 15 con una). Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati (1 con tre stelle, 3 con due, 12 con una).