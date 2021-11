Guida Michelin 2022, quali sono e quanto costano i ristoranti stellati di Milano Sono 15 in totale i ristoranti stellati a Milano, secondo la Guida Michelin 2022. Ecco quali sono, tra new entry e conferme, e quanto costa mangiare in media in ciascun locale.

A cura di Francesco Loiacono

Un solo ristorante con tre stelle, qualche new entry e anche qualche bocciatura. La Guida Michelin 2022, tradizionale punto di riferimento per gli amanti della cucina d'autore, riserva qualche sorpresa anche a Milano. Sono 15 in totale i locali stellati nel capoluogo lombardo: in cima all'Olimpo gastronomico resiste il ristorante di Enrico Bartolini al Mudec, che ha riportato le tre stelle a Milano dopo il maestro Gualtiero Marchesi e si conferma il "re" delle esperienze gastronomiche di alto livello nel capoluogo lombardo. Declassato, ma solo per le regole della Guida, il ristorante Vun di Andrea Aprea al Park Hyatt hotel: lo chef ha infatti deciso di aprire un nuovo locale e, com'era accaduto a Carlo Cracco, questa decisione comporta in automatico la perdita di una stella. Perde la stella anche il ristorante It in via Fiori Chiari, ma per una stella cadente c'è anche un astro nascente: è lo chef Felix Lo Basso, che riguadagna una stella con il suo Felix Lo Basso Home & Restaurant in via Carlo Goldoni. Ecco tutti i 15 ristoranti stellati di Milano e quanto costano in media, stando a quanto riportato sul sito della Guida Michelin.

Ristoranti tre stelle Michelin

Enrico Bartolini – via Tortona 56 (c/o Mudec), costo medio: 180 – 250 euro

Ristoranti due stelle Michelin

Seta by Antonio Guida – via Monte di Pietà 18, costo medio: 90 – 230 euro

Il luogo di Aimo e Nadia – via Montecuccoli 6, costo medio: 115 – 280 euro

Ristoranti una stella Michelin