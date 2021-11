Milano, chef de rang di un ristorante stellato arrestato per violenza sessuale Un ragazzo di 25 anni, chef de rang in un ristorante stellato del centro di Milano, è stato arrestato per violenza sessuale e si trova adesso nel carcere di San Vittore.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni, chef de rang in un ristorante stellato del centro di Milano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio, riportato dalla testata "Milanotoday", è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre. Sarebbe stato proprio l'arrestato il primo a chiamare la polizia: al loro arrivo gli agenti di una volante lo hanno trovato per strada, ubriaco, con accanto un altro uomo. Quest'ultimo sarebbe il compagno della donna che ha poi accusato il 25enne di averla palpeggiata nelle parti intime.

Il giovane chef de rang si trova adesso in carcere a San Vittore

La prima ricostruzione dei fatti, ancora da chiarire nei dettagli, è la seguente: il giovane chef de rang (un cameriere professionista che ha il ruolo di supervisionare la sala di un ristorante), sarebbe stato ospitato dalla coppia per trascorrere la notte dopo il turno di lavoro. Proprio durante la nottata, però, sarebbero avvenuti gli abusi del 25enne nei confronti della donna. Dopo le accuse della presunta vittima, tra il 25enne e l'uomo che lo ospitava sarebbe nata una lite e una colluttazione, terminata con la fuga in strada del 25enne e con la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. Dal racconto dei protagonisti sarebbe però emersa la storia degli abusi e per il 25enne è così scattato l'arresto in flagranza. Adesso il giovane chef de rang si trova in carcere a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrebbe tenersi a breve. Il 25enne continua però a professarsi innocente e avrebbe raccontato agli investigatori una versione dei fatti diametralmente opposta rispetto a quella fornita dalla coppia.