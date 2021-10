Quanto costa mangiare al ristorante di Bartolini al Mudec, unico tre stelle di Milano: menù e prezzi A Milano c’è un solo ristorante premiato con le “tre stelle” dalla prestigiosa Guida Michelin: è quello di Enrico Bartolini al Mudec, il Museo delle culture nel distretto del design Tortona. Abbiamo curiosato tra i menù proposti per capire quanto può costare sedersi a tavola e mangiare “tra le stelle”.

A cura di Redazione Milano

Enrico Bartolini nella cucina del suo ristorante al Mudec di Milano (LaPresse)

A Milano esiste un solo ristorante che può vantarsi delle "tre stelle" della Guida Michelin: è quello di Enrico Bartolini al Mudec, il Museo delle culture che si trova in via Tortona. Al terzo piano della spazio museale curato da David Chipperfield, lo chef classe 1979 originario della Toscana ha aperto nell'aprile del 2016 un ristorante (a cui si affianca anche un bistrot) che nell'edizione 2020 della Guida Michelin si è conquistato la terza stella, poi confermata nel 2021, riportando così a Milano il prestigioso riconoscimento culinario dopo 25 anni (l'ultimo a fregiarsene era stato il compianto Gualtiero Marchesi). Il ristorante incarna appieno l'anima della zona in cui sorge: Tortona è famosa per il "Fuorisalone", per il design, per la creatività. Elementi che si ritrovano anche nella cucina di Bartolini, che però rivendica come caratteristica anche la "classicità contemporanea": sperimentazione e innovazione sì, ma senza dimenticare le tradizioni.

Menù e prezzi del ristorante Bartolini al Mudec

Quanto costa sedersi a tavola e mangiare in un ristorante con tre stelle Michelin? Sul sito del ristorante meneghino sono disponibili alcune informazioni su menù e prezzi. Come spesso accade nei ristoranti di lusso, i clienti possono scegliere tra vari tipi di "menù degustazione", cioè con un prezzo fisso che comprende un numero predeterminato di portate che vengono servite al tavolo, o tra il menù à la carte, dove in sostanza il prezzo varia a seconda di ciò che si sceglie.

Menù degustazione Best of (275 euro a testa bevande escluse)

Amuse bouche

Alice, ostrica del Delta del Po e caviale

Filetto di manzo in aspic contemporaneo

Animella al curry, rapa di Chioggia, tartufo nero e dragoncello

Bottoni di olio e lime in salsa cacciucco e polpo

Spaghettone trafilato al bronzo, anguilla affumicata e calamaretti spillo

Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola "Evoluzione"

Filetto di vacca podolica in osso

Soufflè ai limoni, lamponi e gelato allo yogurt

Menù Fascinazioni autunnali (250 euro a persona bevande escluse)

5 espressioni contemporanee di colori e abitudini

Menù Mudec Experience (300 euro a persona, bevande escluse)

Amuse bouche

Broccolo, tartufo e tartufi

Albese di cinghiale, mandorla e radicchio

Capasanta in salsa bouillabaisse, verjus, semi di oliva e avgotaraho

Spaghetto fresco, limone tostato, whisky e caviale

Gambero di Santa Margherita affumicato al ginepro, salvia, porcino e pepe verde

Rombo chiodato del Mediterraneo, lumachine di mare e barbabietola

Ravioli "d'ape", foie gras e miele

Agnello delle dolomiti lucane

Zabaione tradizionale, gelato al pistacchio e albero di arance

Menù à la carte