Guida Michelin 2022, quali sono i nuovi ristoranti stellati in Campania Tra conferme, new entry (e bocciature). ecco quali sono i ristoranti stellati in Campania secondo la Guida Michelin 2022.

A cura di Valerio Papadia

È stata presentata in diretta nel pomeriggio odierno, martedì 23 novembre, la Guida Michelin Italy 2022, che ha premiato i migliori ristoranti della Penisola da Nord a Sud: la guida gastronomica più famosa al mondo è stata presentata in Franciacorta, in diretta dal Relais Franciacorta di Corte Franca, in provincia di Brescia. Tra conferme, new entry – ma anche, purtroppo, bocciature – ecco quali sono i nuovi ristoranti stellati in Campania: cinque ristoranti guadagnano Una Stella, mentre due ristoranti guadagnano Due Stelle.

Quali sono i nuovi ristoranti una Stella Michelin in Campania

Ecco, di seguito, quali sono i ristoranti che conquistano, in questa Guida per il 2022, la prima Stella Michelin:

Ristorante Aria a Napoli di chef Paolo Barrale;

di chef Paolo Barrale; Contaminazioni Restaurant a Somma Vesuviana (Napoli) di chef Giuseppe Molaro;

(Napoli) di chef Giuseppe Molaro; Li Galli a Positano (Salerno) di chef Savio Perna;

(Salerno) di chef Savio Perna; Laqua Countryside, ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Vico Equense (Napoli) dello chef Nicola Somma;

ristorante di Antonino Cannavacciuolo a (Napoli) dello chef Nicola Somma; Rear Restaurant a Nola (Napoli) di chef Francesco Franzese.

Menzione speciale per il ristorante Le Trabe di Paestum (Salerno) di chef Marco Rispo, che ha guadagnato una Stella Verde, che la Guida Michelin riserva ai ristoranti particolarmente attenti alla sostenibilità e all'ambiente. Il ristorante ha già una Stella Michelin.

I nuovi ristoranti Due Stelle Michelin in Campania

Ecco, invece, i ristoranti stellati in Campania che guadagnano la seconda Stella Michelin:

Kresios a Telese Terme (Benevento) di chef Giuseppe Iannotti;

(Benevento) di chef Giuseppe Iannotti; Tre Olivi a Paestum (Salerno) di chef Giovanni Solofra, che passa da nessuna Stella a Due Stelle.

Le Colonne a Caserta di Rosanna Marziale perde la Stella Michelin

Tra le bocciature in Campania di questa edizione 2022 della Guida Michelin c'è da registrare, purtroppo, quella del ristorante Le Colonne di Caserta della chef Rosanna Marziale, che ha perso la Stella Michelin precedentemente guadagnata. Tutti gli altri ristoranti che avevano guadagnato precedentemente Una o Due Stelle, sono stati riconfermati. La Campania, anche per quest'anno, dovrà ancora fare a meno di un ristorante Tre Stelle Michelin.