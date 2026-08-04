“A ottobre sono salito sullo stesso aereo della tragedia in Perù, non ti senti sicuro: mia moglie è stata male”

A Fanpage.it parla un turista italiano che lo scorso ottobre era salito sullo stesso aereo che sabato è precipitato in Perù con a bordo 13 persone: “Ero salito su quell’aereo perché sono appassionato di archeologia e quindi volevo vedere le linee di Nazca dall’alto, ma a bordo non ti senti sicuro. Vengono fatte tantissime virate”.

Si sta indagando, anche in Italia, per capire cosa sia successo al piccolo aereo da turismo, decollato dall'aeroporto peruviano di Pisco e diretto a Nazca, precipitato con a bordo 11 turisti europei e due membri dell'equipaggio. Tutti sono morti, tra questi anche sette italiani. Stando a quanto si vede da alcune immagini, il velivolo ha perso quota all'improvviso schiantandosi poco dopo su un terreno agricolo. L'aereo nell'impatto ha subito preso fuoco, impossibile quindi per i soccorsi intervenire e tentare di salvare le persone a bordo. Tra le ipotesi sulla causa dell'incidente, ci sarebbe anche quella di un possibile guasto meccanico. Ma cosa succede su quella rotta e sugli aerei di quella escursione? A Fanpage.it lo ha spiegato un turista italiano che vive a Cagliari ma che a ottobre era andato a fare un viaggio in Perù ed era salito su uno di quegli aerei diretti a Nazca.

L'aereo della tragedia era un Cessna, come era a bordo?

Si tratta di un aereo molto spartano, per intenderci non c'erano neanche i sedili imbottiti. C'erano le cinture di sicurezza. Sono piccoli aerei e quindi sottoposti a molte sollecitazioni meccaniche anche perché fanno diverse virate repentine e nella rotta ci sono molte correnti ascensionali.

Perché queste virate?

Perché il turista sale su questi aerei per vedere dall'alto le linee di Nazca, ovvero geoglifi tracciati sul terreno. I piloti quindi devono farle vedere sia al passeggero che è seduto a destra che a quello che è seduto a sinistra. La sensazione è che il velivolo faccia quindi sempre volteggi repentini. Se non si è esperti pensi proprio che l'aereo stia per cadere.

Quanto dura il volo?

Questa escursione dura al massimo due ore, considerando pure il tempo a terra. Alcune persone a bordo però si sono sentite male, tra cui mia moglie. Un po' per la nausea causata da queste improvvise virate e un po' per la paura che ha avuto durante il volo. Il nostro giro infatti non venne neanche completato perché più persone a bordo si sono sentite male e i due piloti hanno deciso di rientrare.

Prima di partire vi spiegano cosa fare in caso di emergenza?

Assolutamente no. Ti dicono di stare seduto, di allacciare la cintura e basta. Non ci sono uscite di emergenza, c'è un unico ingresso. Quando l'aereo ha concluso il giro precedente, fa veloci controlli, carica altri 11 turisti e riparte. Ma prima di prendere il volo ci hanno avvisato che ci sarebbero state molte correnti.

Cosa hai provato quando sei sceso dall'aereo?

Se quello stesso giorno mi avessero chiesto di risalire sull'aereo per vedere le figure dall'alto che non siamo riusciti a vedere, mi sarei rifiutato. Nella maniera più assoluta. Ho fatto viaggi in aereo in mezzo al mondo, sono pure atterrato nella giungla messicana, ma quel volo è stato uno dei più brutti.

Ero salito su quell'aereo perché sono appassionato di archeologia, ma a bordo non ti senti sicuro. Non sono un esperto, però secondo me questi aerei sono sottoposti a un bel po' di sollecitazioni meccaniche.