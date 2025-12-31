A capodanno freddo e gelo, allerta meteo domani 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte

Temperature diffusamente sotto lo zero in diverse regioni italiane a Capodanno. Pur in assenza di criticità meteo idro, alcuni dipartimenti di Protezione Civile a livello regionale hanno emesso avvisi di allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 1 gennaio 2026, a causa del rischio di vento forte, neve e ghiaccio.

Un capodanno 2026 all'insegna di freddo, gelate e vento forte quello che attende gli italiani nelle prossime ore. Pur in assenza di criticità meteo idro, infatti, alcuni dipartimenti di Protezione Civile a livello regionale hanno emesso avvisi di allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 1 gennaio 2026, a causa del rischio di vento forte e ghiaccio. Una massa di aria gelida di origine artica proveniente dai Balcani è responsabile di una intensificazione della ventilazione su gran parte del Paese e di un abbassamento repentino delle temperature che porterà anche nevicate anche a quote collinari al centro nord.

Allerta gialla domani in Toscana per neve e ghiaccio

Il freddo intenso interesserà in particolare le regioni di centro nord dove avremo diffuse girate notturne proprio nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Interessata in particolare la regione Toscana dove la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla a cusa del rischio ghiaccio per domani 1 gennaio 2026 per tutto il territorio escluso isola d’Elba e Arcipelago, da mezzanotte fino alle 12 di Capodanno. Nella notte temperature diffusamente sottozero, anche nelle aree costiere e di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale. Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana di Firenze. Possibile formazione di ghiaccio sulle strade, in particolare nelle zone con condizioni di umidità locale. La sala operativa della protezione civile della Toscana ha messo inoltre un avviso per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, in vigore dalle 8 fino alle 20 di domani.

Allerta gialla domani in Emilia Romagna per vento forte

Una allerta meteo gialla è stata emessa per la giornata di domani, giovedì 1 gennaio 2026, anche per alcune zone della regione Emilia Romagna, in particolare quelle dell'Appennino tosco emiliano, a causa di neve e vento forte. L'avviso prevede "per la giornata di giovedì 1 gennaio, sulla fascia appenninica di crinale, venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, in ulteriore rinforzo dalla serata. Sulla fascia appenninica di crinale sono, inoltre, previste deboli nevicate con quota neve inizialmente attorno ai 900/1000 m, in successiva risalita fino ai 1100/1300 m del tardo pomeriggio/sera".