A 89 anni dona fegato e reni: a Ragusa un gesto d'amore che permette tre trapianti salvavita A Ragusa, un anziano, deceduto per emorragia cerebrale, ha donato fegato e reni, salvando tre vite. Grazie alla rapidità della famiglia e alla collaborazione con l'Ismett di Palermo, il trapianto è riuscito, dimostrando un grande gesto di generosità e professionalità.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Aveva 89 anni, ma un cuore ancora capace di guardare avanti, oltre la propria esistenza. È una storia che commuove e riaccende la speranza quella che arriva dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove la generosità di una famiglia ha trasformato il dolore più profondo in una scelta di vita. L’anziano era deceduto in seguito a una grave emorragia cerebrale, ma le sue condizioni cliniche – nonostante l’età avanzata – hanno permesso un intervento che ha dell’incredibile: il prelievo del fegato e di entrambi i reni per donarli a chi era in attesa di una seconda possibilità.

Un gesto d’amore puro, concreto, che ha permesso di salvare tre vite. E che è stato possibile grazie alla rapidità e alla determinazione dei familiari, i quali, nel momento più difficile, non hanno esitato a rispettare la volontà espressa in vita dal proprio caro. Il loro sì, dato senza indugi, ha innescato una macchina complessa ma ben rodata, che ha visto in prima linea l’équipe medica dell’ospedale ragusano e quella dell’Ismett di Palermo, specializzata nei trapianti.

La corsa contro il tempo è stata impeccabile: il fegato, una volta prelevato, è stato immediatamente trasferito dove un altro paziente, già pronto in sala operatoria, lo attendeva come ultima speranza. Un’operazione perfettamente coordinata, emblema di un sistema sanitario che, quando funziona, sa essere straordinario.

Il nostro ringraziamento va prima di tutto alla famiglia del donatore – ha dichiarato Giuseppe Drago, direttore generale dell’Asp di Ragusa – per la straordinaria sensibilità e generosità dimostrata. Ma anche a tutti i nostri operatori, che ancora una volta hanno dato prova di professionalità e spirito di servizio. Un gesto così nobile è possibile solo grazie all’impegno collettivo di un intero ospedale, capace di attivarsi all’unisono anche in condizioni di grande pressione organizzativa".

In un tempo in cui spesso si perde fiducia, storie come questa ricordano che la vita può rinascere anche nel momento in cui sembra finire.