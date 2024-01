A 5 anni muore a Padova colpita da 4 virus: “Non abbiamo potuto donare gli organi, tutti compromessi” Sarebbe morta a causa di 4 virus la bimba di 5 anni deceduta all’ospedale di Padova lo scorso 4 gennaio: gli avrebbero causato una emorragia cerebrale e compromesso gli organi, al punto che i genitori non hanno potuto procedere con la donazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

È stata colpita da 4 virus diversi la bimba di 5 anni di Veggiano morta all'ospedale di Padova dove era arrivata con febbre alta e brividi all'inizio dell'anno. La piccola, che aveva cominciato a stare dopo aver festeggiato il Capodanno, aveva avuto una emorragia cerebrale dopo la manifestazione dei primi sintomi e per lei non c'era stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato lo scorso 4 gennaio.

Il papà della bimba, che prima di lei era stato influenzato e costretto a letto da un attacco febbrile, ha raccontato alla stampa locale che gli organi della figlia erano talmente compromessi che lui e la moglie hanno dovuto abbandonare l'idea di donarli. "Ci è stato riferito che i virus che l’hanno colpita hanno compromesso tutto il corpo rendendo vano il nostro desiderio", ha detto l'uomo.

Per capire le cause della morte apparentemente inspiegabile per la bambina che non aveva altre patologie sarebbe stata effettuata anche l'autopsia. Sarebbero stati con molta probabilità i quattro virus che hanno aggredito il suo piccolo corpo causando una emorragia cerebrale a portare al decesso, che, secondo quanto accertato dai sanitari, non sarebbe correlato all'influenza stagionale né, dunque, al malessere manifestato dal papà.

"Si tratta di un evento raro, in quanto siamo di fronte a un soggetto sano, in una fascia di età non più fragile e suscettibile a riportare conseguenze gravi dopo un contagio, con il sistema immunitario aveva raggiunto un’adeguata maturità", ha spiegato al Gazzettino la professoressa Liviana Da Dalt, che fino a settembre ha diretto il Dipartimento di Salute della mamma e del bambino di Padova.

Il funerale verrà celebrato venerdì nella Basilica di Santa Giustina, a Padova.