A 10 anni si allontana e sparisce, trovato in un paese vicino: “Ha fatto km ma nessuno lo ha fermato” Il papà del bimbo ritrovato a Oristano ha deciso di lanciare un Appello: “Se per strada incrociate un bambino da solo, preoccupatevi per lui. Fermatelo! Senza spaventarlo, ma chiedetegli dove sta andando”

A cura di Antonio Palma

“Se incontriamo per strada un bambino da solo, preoccupiamoci per lui e fermiamolo”, è l’appello pubblico lanciato dal papà di un bambino di 10 anni di Oristano che improvvisamente si era allontanato dai genitori mentre era in strada ed era sparito nel nulla, percorrendo diversi chilometri fino al paese vicino dove fortunatamente alla fine è stato ritrovato sano e salvo circa un’ora dopo.

Un’ora di ansia e di paura per tutta la famiglia che subito aveva allertato le forze dell’ordine, facendo scattare la macchina delle ricerche che in questo caso si sono conclude felicemente con l’abbraccio coi genitori. Il caso nei giorni scorsi nel centro della città sarda dove la famiglia stava trascorrendo il pomeriggio. Ad un certo punto il piccolo si è allontanato dalla madre incamminandosi dopo un capriccio e facendo perdere le proprie tracce.

La fuga del bambino aveva creato subito un grande allarme in città e tutti si erano mobilitati per ritrovarlo, da polizia e carabinieri, da vigili urbani ai pompieri, oltre agli amici di famiglia. Ricerche che hanno dato i loro frutti circa un’ora dopo quando infine il piccolo è stato rintracciato in un paese limitrofo, anche grazie a diverse segnalazioni arrivate dopo gli appelli pubblici.

Per arrivare sul posto però il piccolo ha percorso da solo diversi chilometri a piedi durante i quali ha incrociato tante persone ma nessuno si è preoccupato per lui. Una circostanza che ha spinto il padre del bimbo a lanciare un appello pubblico per invitare tutti a porre più attenzione a un minore che circola da solo in strada.

“Se incontriamo per strada un bambino solo, fermiamolo! Senza spaventarlo, ma chiediamogli dove sta andando e se è in compagnia dei genitori” ha scritto l’uomo, raccontando la vicenda e ricordando anche che in caso di necessità è opportuno rivolgersi alle autorità.

“Mio figlio, dopo un capriccio avuto con la mamma, ha deciso, sbattendo piedi e mani, di allontanarsi da lei. Ha incontrato diverse persone per strada e sulla ciclabile. Alcuni lo hanno riconosciuto, ma tutti hanno pensato che in un modo o nell’altro fosse in nostra compagnia. Come si fa spesso, si cammina nel viale, magari il papà o la mamma sono a pochi passi davanti o dietro di lui. Così non era” ha ricostruito il papà, concludendo: “Al giorno d’oggi i bambini hanno molte più informazioni, stimoli e più esperienze, anche non direttamente avute, in giovane, giovanissima età”.