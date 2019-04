Domani è il 25 aprile, la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. La ricorrenza sta animando da settimane una dura polemica soprattutto nella maggioranza di governo. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato da tempo che domani non parteciperà a nessun evento di commemorazione, ma sarà a Corleone, in Sicilia, per "combattere la mafia". La senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta sulla questione in un'intervista pubblicata dal Corriere e a proposito delle dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile, si è espressa duramente: "Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani – ha continuato la senatrice – ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un campo di concentramento, pur di non aderire alla Repubblica Sociale".

Liliana Segre ha commentato anche l'incendio doloso, appiccato nella notte di domenica, alla statua dedicata a Giulia Lombardi, partigiana uccisa dai fascisti nel 1944: "Non possiamo sempre ridurre tutto all'ignoranza. È il bisogno di odiare che muove certa gente. Appena messo piede in Senato – ha continuato – mi sono battuta per una legge contro l'hate speech. L'odio torna a galla in contesti molto diversi. Per strada, su Internet soprattutto". La senatrice ha raccontato di sentirsi "stanca", e per questo trascorrerà questo 25 aprile a casa: "Mi hanno invitato in tv, ma ho davvero bisogno di staccare. Forse non ho più l'età per andare in corteo. Devo cominciare a delegare".

In un intervento su Repubblica, Liliana Segre aveva ribadito l'importanza di conoscere la storia per "comprendere cosa è stato il depauperamento mentale di masse di italiani e tedeschi indottrinate dai totalitarismi fascista e nazista. Chi ignora il passato è più facilmente plasmabile. E non oppone resistenza – ha continuato la senatrice – Leggo con preoccupazione che alla festa della Liberazione si preferisca una cerimonia di altro genere. Rimango esterrefatta, ma non importa se qualche ministro resterà a casa. Sono sicura che domani saremo in tanti a provare la stessa emozione civile".