Ogni anno in India nel mese di maggio le temperature diventano torride: con il caldo, però, non si verificano solo malori tra gli anziani ma anche, e in gran numero, tra i bambini, molti dei quali vengono trasportati con la massima urgenza in ospedale dai genitori, i quali fino alla sera prima vedevano i figli in condizioni assolutamente normali per poi invece riscontrare, nel giro di qualche ore, gravi peggioramenti delle loro condizioni di salute. Ogni anno, a causa di questi improvvisi malori, centinaia di bambini perdono la vita: finora i medici sono stati concordi nel ritenere che le cause dei decessi andassero ricercate nei colpi di calore, oppure nelle infezioni causate da topi e pipistrelli che infestano le case degli indiani, oppure ancora nelle eccessive quantità di pesticidi utilizzati dagli agricoltori.

Cosa è il litchi fruit.

Ebbene, in verità una ricerca condotta Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie ha individuato un colpevole a sorpresa: non il cardo, non i roditori, bensì il litchi fruit, un tipo di ciliegia che se ingerita a stomaco vuoto da bambini malnutriti può provocarne il decesso nel giro di pochissime ore: "Per anni – ha raccontato l'epidemiologo Padmini Srikantiah – ci siamo interrogati sulle cause della morte di centinaia e centinaia di bimbi, che venivano trasportati di genitori in ospedale e spesso decedevano davanti ai nostri occhi. Oggi finalmente abbiamo capito".

Gli scienziati hanno scoperto che nei semi del Litchi Fruit è presente una tossica che, se ingerita a stomaco vuoto da bambini con grave malnutrizione, provoca la morte nel 40% dei casi. In presenza di queste tossine – spiegano i medici – "la sintesi del glucosio è gravemente compromessa", e ciò porta a un pericolosissimo abbassamento del livello di zuccheri nel sangue e all'infiammazione del cervello nei bambini.