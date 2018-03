Una caccia all'uomo è in corso a Vienna dopo che diverse persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello nel cuore della capitale dell'Austria. L'attentato è avvenuto mercoledì sera, quando un uomo con un'arma da taglio ha aggredito a caso dei pedoni sulla Praterstrasse, nella zona di Nestroyplatz, nel quartiere Leopoldstadt, davanti a un ristorante giapponese, vicino al famoso parco Prater. Almeno tre persone sono state gravemente ferite nella mischia. Farebbero tutte parte della stessa famiglia. Al momento i motivi dell'attacco non sono chiari. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all'uomo per individuare e fermare l'aggressore, attualmente in fuga. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’assalitore dopo averli accoltellati è fuggito verso la metropolitana dove avrebbe ferito un altro passante. I residenti della zona sono stati invitati a non uscire di casa.

Un imponente dispiegamento di forze di polizia è scattato subito dopo l'allarme nell'area in cui è avvenuto l'attacco. Secondo i media locali, i feriti sarebbero un uomo e due donne di età compresa tra 40 e 50 anni. Alcuni testimoni affermano che l'accoltellamento sarebbe stato preceduto da una rissa. Questo particolare, riportato dalla stampa locale, non è stato confermato dalla polizia. I tre feriti sono stati portati in ospedale.