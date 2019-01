Tragedia a Canove di Roana, in provincia di Vicenza, dove poco prima delle 18 di oggi due anziane donne, sorelle di 93 e 91 anni, sono state travolte e uccise sul colpo da un'automobile mentre percorrevano una strada provinciale che attraversa il centro del paese. Le due sarebbero decedute all'istante: a investirle, stando a quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stata una Fiat Panda alla cui guida c'era un uomo del posto.

Stando a quanto ricostruito le due sorelle stavano attraversando la strada, probabilmente fuori dalle strisce pedonali. Sul posto si sono rapidamente portati i soccorsi del Suem 118, ma purtroppo per le due donne non c’è stato nulla da fare.

A quanto pare a Canove di Roana, che sorge sull'Altopiano di Asiago, nel pomeriggio di oggi le condizioni meteo non erano delle migliori e ciò potrebbe aver contribuito a provocare l'incidente: oltre al buio, sembra ci fosse una leggera nebbia e la temperatura era inferiore allo zero, condizione che potrebbe aver creato problemi di tenuta dell’auto sul manto stradale. Il conducente, sotto choc, ha riferito ai carabinieri di essersi trovato le due donne davanti e di non essere riuscito ad evitare l’impatto. Le cause del dramma sono in ogni caso ancora al vaglio dei militari del nucleo radiomobile di Thiene. Sul posto anche la polizia municipale di Roana per la gestione del traffico.