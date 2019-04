La tragedia è accaduta all'Acquapark di Villabella di San Bonifacio, in provincia di Verona. Una donna era entrata nel parco divertimenti per andare a far visita a uno dei dipendenti della società che gestisce la struttura, che è suo parente. La donna è stata stata improvvisamente avvicinata da due cani randagi, che girovagavano indisturbati nel parco divertimenti. Temendo di essere attaccata la donna ha chiesto aiuto al suo familiare, che nel tentativo di cacciare gli animali l'ha ferita gravemente al piede.

L'operaio, vista la situazione di pericolo, ha deciso di intervenire per calmare la sua parente in evidente difficoltà: l'uomo si trovava già alla guida di un tagliaerba gommato, e ha iniziato a girare ripetutamente intorno a lei. Durante la manovra, però, si è avvicinato troppo alla donna con il mezzo, e le ha schiacciato un piede, provocandole un profondo taglio all'altezza della caviglia. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato in elicottero la vittima, in codice rosso, all'ospedale di Verona. I Carabinieri di San Bonifacio e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica.