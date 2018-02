Alta un metro e 70 circa, capelli rossi, occhi scuri, Giulia Cattaneo, 25enne, residente a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, venerdì pomeriggio è salita su un bus (o su un treno) diretto a Padova e da allora di lei non si hanno più notizie. Come racconta un familiare, la giovane avrebbe detto al compagno che stava andando a fare un po’ di shopping e che voleva comprarsi un paio di scarpe. Poi più nulla. Lo stesso fidanzato ha poi sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. I familiari stanno vivendo un momento di profonda apprensione e per questo, come spiega oggi Il Mattino di Padova, hanno rivolto un appello affinché chiunque possa averla vista, avvisi prontamente le forze dell'ordine.

La sorella in particolare ha postato un annuncio su Facebook nella speranza di poter presto avere informazioni sul di Giulia. La ragazza è alta circa un metro e settanta ed è ben riconoscibile dai capelli rossi e occhi scuri. Dalle ultime indiscrezioni non avrebbe preso un pullman, come diffuso in un primo momento, ma si sarebbe recata a Padova in treno. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che dallo scorso 16 febbraio (tre giorni fa) il suo cellulare risulta totalmente spento. Una circostanza che ha spinto il suo compagno a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri. La speranza di tutti è che possa trattarsi solo di semplice caso di allontanamento volontario.