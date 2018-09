Vaccini obbligatori, nuovo passo indietro della maggioranza: si torna all’autocertificazione

La maggioranza cambia di nuovo idea sull’obbligo dei vaccini per l’ingresso negli asili nido e nelle scuole materne: un emendamento al decreto Milleproroghe annulla gli effetti di quello presentato ieri e ripristina la possibilità di presentare solamente una autocertificazione per far accedere i bambini nelle scuole.