Ormai è scoppiata una vera e propria moda, quella di utilizzare contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, una delle armi di cui si serve più spesso e che nasconde parte del segreto del suo successo: i selfie da pubblicare sui social. Così dopo il giovane ragazzo sardo, le due ragazze che si sono baciate accanto a lui e il selfie-beffa di ieri, con tanto di discussione con la Digos, un giovane attivista del Partito Democratico ha pubblicato su Instagram un video con il ministro dell'Interno. Nelle immagini si vede il ragazzo salernitano avvicinarsi a Matteo Salvini, che si mette in posa per un selfie, ma a quel punto il giovane chiede al numero uno della Lega: "Ministro i 49 milioni che fine hanno fatto?", alludendo alla vicenda della truffa per i rimborsi elettorali illeciti, incassati dal Carroccio, che il partito di Salvini è stato condannato a restituire allo Stato.

Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, quando capisce che si tratta dell'ennesima beffa subita negli ultimi tempi, si scosta immediatamente dall'attivista del Pd e risponde prontamente e ironicamente: "Ce li hai tu". Poi Matteo Salvini si allontana dall'inquadratura mentre il ragazzo di Salerno gli chiede ancora: "E gli altri 3 dove sono?", riferendosi ai tre milioni che, secondo un'inchiesta dell'Espresso, sarebbero usciti dalle casse del Carroccio negli ultimi due anni per finire nelle casse di piccole società di uomini di fiducia della Lega.

Il video è di 4 secondi in tutto, quindi non sappiamo se, come successo ieri, al giovane sia stato intimato di cancellare le immagini. Fatto sta che, nell'era dei social e dei nuovi linguaggi tanto sfruttati da Matteo Salvini, il ministro dell'Interno dovrà fare i conti con questo nuovo tipo di contestazione.