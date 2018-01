L'Unione europea guarda con preoccupazione alle prossime elezioni politiche italiane. In conferenza stampa, il commissario agli Affari economici Ue Pierre Moscovici ha dichiarato che "il voto italiano è un rischio politico per l'Unione europea", sottolineando che "l'Italia si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai indeciso. Quale maggioranza uscirà dal voto? Quale programma, quale impegno europeo? In un contesto in cui la situazione economica dell'Italia non è certamente la migliore al livello europeo, felice chi potrà dirlo…".

"Seguitò il voto da molto vicino. Oggi è difficile immaginare quale coalizione uscirà dal voto, con quali ambizioni europee, anche se con l'approssimarsi delle elezioni tutti i partiti rivedono il loro posizionamento rispetto all'euro. Possiamo avere fiducia nella ripresa dell'Italia, ma sono diverse le riforme che deve ancora implementare. Il principale motivo di preoccupazione al momento è l'incertezza politica per il risultato delle elezioni del 4 marzo", ha proseguito Moscovici. Riferendosi poi alla situazione economica in Europa, il commissario ha poi dichiarato: "Credo di poter dire che siamo usciti dall'era delle grandi crisi europee. L'Europa ha ripreso colore e ormai la crescita europea supera il 2%, più degli Stati Uniti. L'Europa può contare su una crescita solida e duratura".

In relazione alla proposta di Luigi Di Maio relativa allo sfondamento del tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil, Moscovici ha commentato: "È un controsenso assoluto. Sul piano economico questa riflessione non è pertinente. Il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debito non slitti ulteriormente. Ridurre il deficit significa combattere il debito e combattere il debito significa rilanciare la crescita".