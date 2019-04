Ha ucciso una madre di due figli e per questo motivo è stato condannato a 31 anni di carcere. Ma ora Aaron Newman, 28 anni, vorrebbe diventare padre. Ha dichiarato che dovrebbe essere autorizzato a ricevere un trattamento di fecondazione in vitro nonostante sia in prigione. Scrivendo per la rivista carceraria Inside Time, ha detto: “Dovrei avere il diritto di concepire un bambino con mezzi naturali o persino artificiali”.

Newman sta scontando una pena detentiva di 31 anni per aver sparato a Hayley Pointon, 30 anni, nel febbraio 2013. La madre della sua vittima Kerry Pointon, 60 anni, ha detto che “avrebbe dovuto essere castrato”. “Perché lui dovrebbe avere figli quando i miei nipoti dovranno crescere senza la loro mamma? "Ha perso i suoi diritti sulla paternità quando ha ucciso mia figlia. È ridicolo. Vuole dei figli? Cosa insegnerà loro? Morale? Volevo che Newman stesse in prigione sapendo che non può avere le cose che si posso avere all'esterno. Questo è ciò che mi fa andare avanti”.

Newman e il suo complice Aaron Power sono stati condannati all’ergastolo con un minimo di 31 anni per aver ucciso Hayley. Erano stati assunti per uccidere il fidanzato della 30enne, Nigel Barwell, ma qualcosa è andato storto. La coppia si trovava fuori dalla casa di Nigel e quando vide i due killer fuggì. Newman e Power spararono diversi colpi: mancarono Nigel, ma colpirono Hayley, perforando entrambi i suoi polmoni. La ragazza morì prima che i paramedici potessero arrivare sulla scena.

Newman e Power si incolparono l'un l'altro per l'omicidio. Condannandoli nel 2015, il giudice ha detto: "Questo in realtà è un omicidio calcolato a sangue freddo. Un omicidio programmato e ognuno di voi faceva parte di quel piano. Non sapremo mai chi ha sparato, ma quello che è sicuro è che ognuno di voi era coinvolto nell'omicidio e ognuno di voi aveva l'intenzione di uccidere.

Fonti del ministero della Giustizia hanno affermato che le richieste di IVF (fecondazione in vitro) sono "soggette a rigorosa valutazione" e che “il permesso viene dato estremamente raramente”. Se consentito, Newman sarebbe l'undicesimo detenuto britannico negli ultimi 50 anni a ricevere l'IVF.