Un bambino di 3 anni è rimasto ucciso in un terribile incidente stradale avvenuto a Totnes, nel Devon, Reuben Williams era sul sedile posteriore della macchina di sua madre quando un altro veicolo, guidato da Andrew Vass, è atterrato sul tettuccio dell’auto dove si trovava il piccolo.

Secondo le ricostruzioni, la Honda Civic guidata dall’uomo viaggiava ad oltre 120 km/h quando ha impattato contro un terrapieno nel tentativo di sorpassare un camion e volare letteralmente sulla vettura guidata dalla signora Williams. Reuben sarebbe morto sul colpo. Quando è stato arrestato, Vass, 31 anni, ha detto a un agente di polizia: "Sto andando in prigione di sicuro, non posso credere di aver ucciso un bambino".

Secondo quanto stabilito dall’inchiesta, Voss era alla guida con un tasso alcolemico molto elevato, ben oltre il limite legale. Era stato visto bere birra in un bar lo stesso giorno dell'incidente, il 12 dicembre 2017, a Plymouth, nel Devon. Un'autopsia forense ha rivelato che Reuben ha riportato gravi lesioni alla testa, con una lesione cerebrale e varie contusioni cerebrali. Il patologo ha stabilito che il bimbo non si sarebbe “neanche accorto di ciò che è accaduto" e ha aggiunto: "la morte sarebbe seguita rapidamente".

La signora Gould, che aveva portato suo figlio dai nonni, ha ricevuto ferite al braccio sinistro e Vass e l’uomo che era con lui in macchina hanno riportato ferite lievi. Il 31enne si è poi dichiarato colpevole di aver causato morte per guida pericolosa, di aver causato gravi lesioni per guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza. Andrew Vass è stata quindi condannato a cinque anni e quattro mesi. Non potrà mettersi alla guida di un’automobile per almeno due anni dopo il suo rilascio dalla prigione.