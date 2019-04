A pochi giorni dal ventesimo anniversario di una delle più mortali sparatorie degli Usa in cui furono uccisi 13 studenti, torna la paura nelle scuole di Columbine, nello stato del Colorado. Nelle scorse ore la polizia locale ha messo in lockdown una ventina di scuole in tutta l'area di Denver, nella contea di Jefferson, compreso lo stesso liceo del massacro, dopo che una donna lunedì sera ha inviato una serie di minacce esplicite nei confronti di diverse scuole della zona facendo riferimento proprio alla strage del 20 aprile 1999 alla Columbine High School. Dopo le prime verifiche, per le scuole è scatta una misura di sicurezza più leggera che prevede la continuazione delle attività scolastiche ma con il divieto di entrata e uscita dalla scuola. Infine, al termine dell'orario normale, gli studenti sono stati mandati a casa. Le minacce, sui cui stanno indagando ora sia le forze di polizia locali sia quelle federali come l'Fbi, sono però ritenute credibili.

"I ragazzi sono al sicuro ma stiamo indagando quelle che sembra essere una minaccia credibile che riguarda le scuole" ha spiegato la polizia. Le minacce, secondo le forze dell'ordine, sarebbero opera di una ragazza di 18 anni letteralmente ossessionata dal massacro compiuto a Columbine dai due studenti Eric Harris e Dylan Klebold prima di uccidersi nella stessa scuola. La polizia ha identificato la sospettata come Sol Pais, un 18enne che si sarebbe diretta in Colorado da Miami proprio in occasione dell'anniversario della strage prima di minacciare le scuole di un altro massacro. Gli agenti l'hanno descritta come "armata ed estremamente pericolosa" e scatenato una caccia all'uomo per catturarla.

L'ultima volta che è stata vista nella zona indossava pantaloni mimetici, stivali neri e una maglietta nera. Inoltre si è scoperto che poco dopo il suo arrivo in zona ha acquistato un fucile a pompa e molte munizioni. "Pais ha una ossessione per la sparatoria del 1999 a Columbine" ha spiegato Dean Phillips, capo dell'ufficio di Denver dell'FBI che sta guidando l'inchiesta, aggiungendo: "Per questo abbiamo scatenato una caccia all'uomo". La giovane non avrebbe minacciato una scuola in particolare ma tutti gli istituti della zona che per questo nella giornata di mercoledì resteranno chiusi.