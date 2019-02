Incidente mortale, forse causato dal maltempo, nella notte tra giovedì e venerdì. Un automobilista ha perso la vita alle porte di Torino, a Nichelino, all’altezza della rotatoria che porta all’imbocco della tangenziale sud a Stupinigi. La vittima è il trentaquattrenne Claudio Ribet, originario di Torre Pellice. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è morto dopo essersi ribaltato con la sua autovettura, una Fiat Panda, mentre stava percorrendo viale Torino. Avrebbe fatto tutto da solo: probabilmente l’auto ha perso aderenza, a causa del fondo reso viscido e insidioso dalla neve mista a pioggia caduta sulla zona già a partire dalle 22,30 di giovedì sera. A chiamare i soccorsi sono stati altri automobilisti testimoni dell’incidente stradale. Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 l’equipe medica ha cercato in tutti i modi di rianimare il trentaquattrenne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati a seguito dell’incidente stradale. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per estrarre il corpo di Ribet dall’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La vittima era uno chef – Come si legge sui quotidiani locali, la vittima Claudio Ribet aveva frequentato l'Alberghiero di Pinerolo ed era molto apprezzato come chef. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Nichelino. Non è escluso che tra le concause dell'incidente ci sia appunto anche il maltempo dato che ieri sera nevicava su Torino e provincia. Una nevicata che ha creato diversi disagi alla circolazione: a Torino un'auto e un tram si sono scontrati fortunatamente senza provocare feriti mentre a Carmagnola un bus che trasportava gli studenti a scuola è uscito di strada. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.